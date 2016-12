Aveiro: Concerto duplo de ano novo com Orquestra Filarmonia das Beiras e o pianista Mário Laginha 28 Dez 2016, 15:57 O Concerto de Ano Novo leva de volta ao Teatro Aveirense a Orquestra Filarmonia das Beiras, desta com um convidado especial, o pianista Mário Laginha.



A atuação de receção a 2017 "constitui um dos momentos marcantes da temporada musical da orquestra" com sede em Aveiro.



"Tal como em Viena, soarão as mais conhecidas Valsas, Polcas e Marchas de Strauss, selecionadas para fazer entrar o Novo Ano de 2017 em ritmo festivo", refere uma nota de imprensa do Teatro Aveirense.



Um concerto duplo (1 e 2 de janeiro) sob a direção do maestro António Vassalo Lourenço em que o pianista irá revisitar as suas composições (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

