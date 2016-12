O concessionário dos transportes públicos de Aveiro viu-se na necessidade de substituir parte da tripulação necessária para manter as ligações fluviais, decorrendo já entrevistas a candidatos.



Dia 1 de janeiro, as carreiras de lanchas e ferry passam a ser assumidas pelo grupo Transdev, que por sua vez subcontratou aquele serviço ao operador Socarfer (grupo ETE).



Dos quatro mestres apenas um aceitou as novas condições laborais na sequência do fim da Moveaveiro, a empresa municipal de mobilidade. Por isso, serão alvo de despedimento coletivo. No que toca a marinheiros (motoristas e cobradores), também existem várias baixas confirmadas.



São funcionários que, na sua maioria, já têm ligação aos transportes fluviais desde a empresa Transria.



"A concessionária foi informada que as pessoas não abdicavam dos vencimentos que tinham, poderiam aceitar tão só cortes nos subsídios. Mas a empresa não deu o braço a torcer. Falamos de cortes substanciais nos salários, na ordem dos 300 ou 400 euros e até mais que os funcionários entenderam não aceitar", disse fonte sindical, admitindo que "pode ser difícil contratar o pessoal em falta com os ordenados que estão a oferecer, pouco mais que o salário mínimo".



Outro problema, que não se resolve de imediato, prende-se com "a experiência" necessária para a travessia na Ria e o tipo de embarcação em causa, especialmente o ferry, exigindo "algum tempo de aprendizagem".



A Moveaveiro tinha afecta aos transportes fluviais cerca de 15 pessoas.



O concessionário comprometeu-se a manter em atividade o ferry e duas lanchas, com 180 ligações semanais. Está anunciada uma redução do tarifário "até 40%".