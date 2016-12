Centro Social e Paroquial de São Jacinto apoiado para garantir transporte escolar 27 Dez 2016, 23:16 O município da Murtosa financia os encargos com o transporte de duas crianças do vizinho concelho de Aveiro que frequentam o ensino na freguesia da Torreira.



O executivo camarário, numa das reuniões mais recentes, voltou a atender o pedido que irá envolver uma verba de mil euros.



Assim, o Centro Social e Paroquial de São Jacinto continuará a receber o apoio financeiro para poder custear as viagens para a freguesia do concelho da Murtosa.



A edilidade liderada por Joaquim Batista "assumiu, mais uma vez, junto da comunidade local, os transportes escolares" para a Escola Básica Integrada da Torreira durante o ano letivo, "atendendo à falta de qualidade do serviço prestado pela Transdev".



O executivo acordou com a instituição particular de solidariedade social, em concreto, a continuidade do transporte de uma aluna desde o lugar das Pedrinhas no valor correspondente à operadora (550 euros). Será atribuída ainda uma verba por conta de acertos (450 euros) relativa a outra criança que frequentava o ensino pré-escolar, no ano letivo anterior.

