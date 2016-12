O município de Estarreja conquistou pela sexta vez a Bandeira Verde ECOXXI, galardão que premeia o empenho em torno das boas práticas de sustentabilidade.

Entre 46 candidaturas apresentadas, 43 municípios foram distinguidos na 10ª edição do programa promovido pela Associação Bandeira Azul.



"Com um índice médio de 62% nas seis candidaturas que apresentou desde 2011, Estarreja sempre superou os requisitos necessários para ver reconhecida a implementação das suas boas práticas que valorizam a construção do Desenvolvimento Sustentável, alicerçado em dois pilares: a educação no sentido da sustentabilidade e a qualidade ambiental. Pela avaliação a que se submete e pelos resultados que tem atingido, Estarreja é desta maneira um bom exemplo e continua a apostar no futuro e em políticas de sustentabilidade", refere um comunicado.



Na edição de 2016, o empenho de Estarreja é mais uma vez reconhecido ao atingir uma pontuação de 62%, estando no grupo de dezassete municípios com um índice ECOXXI entre os 60% e os 70%.



Estarreja destaca-se em vários indicadores de forma muito positiva: Educação Ambiental; Informação Disponível aos Munícipes; Cooperação com a Sociedade Civil; Conservação da Natureza e Biodiversidade; Qualidade da Água para Consumo Humano; Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal.