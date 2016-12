PSP de Ovar deteve homem a furtar residência no dia de Natal 27 Dez 2016, 17:36 Um homem de 43 anos, sem profissão, foi detido pelas 2:53 do dia de Natal, em Ovar, por suspeita da prática do crime de furto no interior de residência.



"O homem foi intercetado por duas testemunhas (um homem de 25 anos e outro de 39 anos) numa rua da cidade de Ovar, que ao aperceberem-se do nervosismo do suspeito o retiveram até à chegada dos elementos policiais", refere o relatório semanal de ocorrências divulgado hoje pela PSP.



Os agentes chamados ao local apreenderam na posse do suspeito um computador que havia furtado minutos antes de uma residência.



O homem ficou notificado para comparecer no tribunal de Ovar.



Ainda em Ovar, a 23 de dezembro, a PSP deteve, pelas 02:15, um homem, de 33 anos, sem profissão, residente no concelho do Porto, por suspeita da prática do crime de furto no interior de uma garagem coletiva.



"O homem foi intercetado, ainda no interior da garagem, na posse de vários artigos furtados, avaliados em cerca de 280 Euros. Foi-lhe apreendida, como medida cautelar, uma chave de fendas por supostamente ter sido utilizada na prática do ilícito. Foram danificadas quatro viaturas", refere a PSP.



O suspeito ficou notificado para comparecer no tribunal de Ovar.

