O projeto b→AND – Serviço de Bicicletas Públicas de Anadia é um dos dos finalistas da Distinção CPLP - Green Project Awards 2016 (GPA 2016), que distingue entidades nacionais com contributo relevante para o desenvolvimento sustentável do país e debater a sustentabilidade das cidades do novo paradigma económico



"A presença de Anadia entre os finalistas deve-se à candidatura apresentada pela autarquia na categoria “Cidades Sustentáveis”, destinada a projetos (programas, processos, produtos ou serviços)", refere um comunicado.



O projeto b→AND é um serviço de bicicletas públicas que consiste na disponibilização gratuita destes veículos a partir de parqueamentos situados em pontos estratégicos da rede de ciclovias do concelho, operacional desde fevereiro de 2015.



Inicialmente foram instalados cinco parqueamentos – em Anadia (na Praça da Juventude e nas Piscinas Municipais), Curia (na Estação da Curia / sede da Rota da Bairrada, e no Curia Tecnoparque), e Sangalhos (no Centro de Alto Rendimento de Anadia / Velódromo Municipal), tendo, no início de 2016, sido criadas cinco novas estações em tantas outras unidades hoteleiras do concelho.



A cerimónia de entrega de prémios da nona edição do GPA decorrerá no próximo dia 23 de janeiro, na Fundação de Serralves, no Porto.