A Câmara Municipal de Águeda e o empresário Nuno Zamaro, entregaram, no dia 23 de dezembro, 20 bicicletas aos vencedores do sorteio do evento Águeda +Bicicletas, que decorreu entre os dias 23 e 25 de setembro, no concelho de Águeda.



Enquadrado na Semana Europeia da Mobilidade e Dia Europeu sem Carros o evento Águeda + B, trouxe à baixa de Águeda cerca de 3500 participantes, que animaram as diversas iniciativas que integraram o projeto. Momentos musicais e jogos, uma exposição de bicicletas e seus componentes, o I.º Encontro de Fazedores e Inventores da bicicleta, tours industriais, um cicloturismo e logotipo gigante, foram algumas das ações que integraram um alargado programa onde Águeda foi o Living Lab da mobilidade ciclável. Neste contexto, estava previsto o sorteio de bicicletas entre os participantes, cuja entrega se realizou no passado dia 23, no salão nobre da Câmara Municipal de Águeda.

O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, por seu lado, revelou que tem como objetivo continuar "a apostar na bicicleta e a prova está nas empresas desta área que estão a implementar-se no Casarão", revelando que, neste mesmo dia, tinham saído da Triangle´s os primeiros quadros para bicicletas. O edil Aguedense sublinhou ainda que também “o projeto beÁgueda está a ser restruturado e, em 2017, regressará modernizado e com mais bicicletas.”

O Vereador do Desporto, Edson Santos, elogiou todo o trabalho desenvolvido neste evento e enalteceu a "aposta que a autarquia tem vindo a fazer para levar as pessoas a utilizarem a bicicleta no seu dia-a-dia".

Nuno Zamaro, da organização do Águeda + Bicicletas 2016 agradeceu desde já a todos os que participaram na edição piloto deste ano e prometeu "voltar em 2017 com mais força e cheios de novidades".

A missão principal do +B é promover a bicicleta, a mobilidade suave e ciclável e, para isso, foi feito o 1º evento urbano para bicicletas em Portugal.