A organização da Riatour começou a montagem do evento que irá trazer a Aveiro em janeiro alguns dos principais cavaleiros de saltos de obstáculos em Portugal.



A Green Horse, a principal empresa nacional do sector, prepara o parque de feiras e exposições para colocar a cidade na rota dos principais eventos hípicos do género durante cinco anos.



São quatro fins de semana com entradas gratuítas que irão incluir também a participação de cavaleiros vindos de Espanha.



"Aveiro será uma espécie de pré-época, mas já com saltos ao mais alto nível e um prize money de 45 mil euros", adiantou Eduardo Oliveira [ouvir declarações nas galerias relacionadas].



O programa da Riatour inclui diversas outras atividades, como espectáculos e passeios equinos, para o público em geral.



A organização está a contar aproximadamente com 1000 cavalos ao longo dos quatro fins de semana de janeiro.



A Green Horse foi a entidade organizadora de eventos hípicos internacionais em Lisboa, Lezírias, Golegã e Pedras Salgadas em 2016.