Liga dos Amigos do Hospital e movimento querem reabertura da urgência em Ovar (Ag. Lusa) 27 Dez 2016, 13:05 A Liga dos Amigos do Hospital Francisco Zagalo e o Movimento Cívico para a Melhoria dos Serviços de Saúde de Ovar reclamaram ao ministro da Saúde, em carta hoje tornada pública, a reabertura da Urgência hospitalar local.



As duas associações pretendem que, à semelhança do que o Governo decidiu em relação ao hospital do concelho de São João da Madeira, seja reaberta a urgência do Hospital de Ovar, que, alegam, serve maior número de utentes (ler artigo).

