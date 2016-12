Aveiro: Presidente da Câmara mostra-se satisfeito com 2016 e promete mais realizações no ano novo 27 Dez 2016, 10:48 Ribau Esteves diz que a autarquia fechará o ano "com um mês muito intenso" e antecipa "um balanço muito positivo".



O edil eleito pela coligação PSD-CDS-PPM fala num "processo de qualidade e de realização crescente" ao longo de três anos "que vai continuar a crescer no Ano Novo de 2017 e nos anos seguintes", concretizando os objetivos e a aposta de "realizar mais e melhor".



Para esta quarta-feira, está agendada a assinatura dos Contratos de Delegação de Competências com as dez Juntas de Freguesia, num investimento da total 1,4 milhões de euros "que assenta na avaliação positiva dos contratos executados no segundo semestre de 2016 e num crescendo da capacidade realizadora" da parceria entre a Câmara e as Juntas.



Ribau Esteves lembra ainda que o ano novo tem no seu primeiro dia o arranque da operação da concessão municipal dos transportes públicos rodoviários e marítimos, "elevando a qualidade da frota e da operação, com uma poupança de 1,2 milhões de euros por ano".



Uma primeira avaliação dos transportes será feita na primeira quinzena de fevereiro.



O presidente da Câmara destaca ainda a redução "em mais 15%" da taxa de resíduos urbanos, atingindo uma redução total de 30% em 2016 e 2017.

