Aveiro: GNR nega ´caça à multa´ 27 Dez 2016, 00:01 O comando territorial da GNR de Aveiro refuta a acusação feita pelo Bloco de Esquerda que denunciou a existência de uma ´caça à multa´ no policiamento rodoviários na região.



"A Guarda faz uma fiscalização normal, com a pretensão de reduzir a sinistralidade rodoviária - que em Aveiro é das mais elevadas, para não dizer a mais elevada -, em nome da segurança das pessoas, e não por outros motivos", garantiu o Tenente Tiago Meireles, oficial das relações públicas do comando.



Esta a resposta ao Bloco de Esquerda que diz ter conhecimento que o o comando distrital da GNR de Aveiro "faz das operações STOP o centro da sua ação, com o objetivo de ser o distrito do país com mais multas passadas aos cidadãos".

