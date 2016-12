BE acusa comando da GNR de obrigar militares a fazerem ´caça à multa´ 26 Dez 2016, 16:29 O comando distrital da GNR de Aveiro obriga os seus militares a realizarem caça à multa, denuncia o Bloco de Esquerda que levou o assunto à Assembleia da República.



"Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que o comando distrital da GNR de Aveiro faz das operações STOP o centro da sua ação, com o objetivo de ser o distrito do país com mais multas passadas aos cidadãos", refere o comunicado hoje divulgado.



O Bloco refere que "até na imprensa têm surgido notícias, nos últimos meses, sobre o autêntico ´vendaval´ que é a caça à multa em vários postos da GNR no distrito de Aveiro. O comando direciona todos os recursos para operações STOP, desguarnecendo os postos da GNR e descurando outras operações".



Na nota de imprensa, a formação partidária garante que "numa recente ocorrência no concelho de Ílhavo, onde houve troca de tiros, a chegada da GNR foi demorada porque teve que ser acionada uma patrulha do concelho de Albergaria-a-Velha, uma vez que os militares de Ílhavo e dos postos vizinhos tinham sido destacados para operações STOP".



Por isso, o Bloco considera que "o papel da GNR enquanto força de proximidade foi definitivamente abandonado, para concentrar todos os recursos na caça à multa. Esta inversão de prioridades causa enorme mal-estar entre os militares pela pressão que é exercida para a multa e porque contraria aquilo que devem ser os seus deveres". o que causa também "enorme mal-estar na população, provocando perturbação social e desprotegendo bens e pessoas".



Os bloquistas, através dos seus eleitos na Assembleia da República Moisés Ferrreira e Sandra Cunha fizeram seguir para a tutela um pedido de esclarecimentos urgentes (ler aqui). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)