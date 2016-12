Sete cineastas portugueses e um grupo de jovens vão ser distinguidos com os Prémios Egas 2016 Cinema dia 28 de dezembro próximo.



Os cineastas distinguidos são alunos da Escola Egas Moniz de Avanca, Joaquim Pavão, Juan Meseguer, Luís Diogo, Maria Raquel Atalaia, Miguel Lima, Patrícia Figueiredo e Vasco Vieira.



É a segunda edição dos Prémios Egas, que irá decorrer no Auditório da Junta de Freguesia de Avanca, Estarreja, pelas 21:30.



A organização dá um destaque especial para os jovens alunos da Escola Egas Moniz de Avanca. Tendo sido os autores do filme "A cadeira", esta obra realizada em animação de “stop-motion” e sobretudo na biblioteca da sua escola, recebeu um prémio no estrangeiro e outro em Portugal.



Também com cinema de animação, Maria Raquel Atalaia viu a sua curta-metragem de animação "A minha casinha" ser várias vezes exibida em festivais no estrangeiro, tendo sido igualmente premiada.



Em desenho animado, o filme de Patrícia Figueiredo "Foi o Fio", esteve na seleção oficial de 28 festivais no estrangeiro, tendo recebido quatro prémios no estrangeiro e cinco em Portugal.



Luís Diogo, que depois de ter visto a sua longa-metragem "Pecado Fatal" ser vista e distinguida em 2014, voltou a ser premiada em 2015 com 3 prémios no estrangeiro e 3 em Portugal.



Também o compositor e realizador Joaquim Pavão viu o seu filme de estreia na ficção "Miragem", receber um prémio no estrangeiro e dois em Portugal.



No documentário, Juan Meseguer, Miguel Lima e Vasco Vieira serão os distinguidos.

Juan Meseguer com "Povo Inventado. Ecos de Cabo Verde", rodado no Mindelo do arquipélago cabo-verdiano, envolvendo Espanha e naturalmente Avanca, viu ser-lhe atribuído um prémio no estrangeiro e três por cá, durante o ano de 2015.

"Luz clara" é um curto documentário de criação sobre um fotografo de bebés, que permitiu aos seus jovens realizadores Miguel Lima e Vasco Vieira obter também um prémio no estrangeiro e três em Portugal.



Todas estas produções, que envolvem o Cine-Clube de Avanca, têm procurado pontos de convergência entre culturas, geografias e a região. O cinema tem sido por isso o mote para aproximar e concretizar projetos, explorações das artes, confrontar e expandir visões humanistas e criativas.



Os Prémios Egas tomam como patrono o nome da maior figura de Avanca e Prémio Nobel, Prof. Doutor Egas Moniz, na senda do que foi, como empreendedor, viajante e criador.