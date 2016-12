Proshoe reforça inovação no calçado made in Portugal 26 Dez 2016, 11:35 O Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP) apresentou as suas principais apostas para o desenvolvimento do sector.



O projeto Proshoe irá ocupar nos próximos meses o principal unidade de investigação e desenvolvimento (I&D) da indústria portuguesa, com sede em São João da Madeira.



Além da criação e difusão de material de comunicação, estão revistas ações de experimentação e demonstração em empresas.



O Proshoe foi dado a conhecer durante o recente evento "30 anos de Inovação", destinado a assinalar o aniversário da criação do CTCP.



A indústria do calçado que reforçar a transferência de conhecimento e aplicação das tecnologias desenvolvidas, quer em Portugal quer fora de portas, em busca de novos clientes, "convertendo conceitos de produto em soluções de valor".



O sector será chamado também a identificar novas necessidades de I&D e a promover redes de inovação.



Através do Proshoe, o CTCP espera, assim, continuar a dar contributos para a valorização económica dos produtos, com "soluções tecnológicas altamente ágeis e fiáveis". Notícias Relaccionadas 15 Dez 2016, 08:14 Calçado do futuro desenvolvido todos os dias Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)