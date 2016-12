Mealhada é "Destino Gastronómico do Ano” 26 Dez 2016, 11:18 A Mealhada é uma das nomeadas pela revista “Wine – A essência do vinho” nos prémios “Os Melhores do Ano 2016”, na categoria “Destino Gastronómico do Ano”.



“Quem viaja no litoral português, de norte para sul ou vice-versa, pensa sempre num desvio até à Mealhada. E a dose de loucura é tanta, a ponto de os inícios de viagem serem programados para coincidir com paragem na localidade, a horas decentes de almoço ou de jantar. São dezenas os restaurantes que confecionam o famoso leitão, cada um procurando trabalhá-lo com um certo cunho pessoal, mantendo grupos de aficionados. Um local, um prato… uma romaria diária, que aos fins de semana mais parece um carnaval. Dá que pensar, não dá?”



Este é o texto que apresenta a Mealhada como candidata ao prémio de “Destino Gastronómico do Ano”, pela revista “Wine – A essência do vinho”. Uma nomeação que, só por si, atesta a qualidade da restauração local e reflete a afirmação da Mealhada no panorama nacional.



No mesmo concurso está nomeado também um restaurante da Mealhada, o Rei dos Leitões, na categoria de “Restaurante com Melhor Serviço de Vinhos”, bem como Pedro Santos, que trabalha no mesmo restaurante, na categoria de “Sommelier/ Wine director do ano”.



A cerimónia que anunciará e premiará os vencedores terá lugar na cidade do Porto, no hotel Crowne Plaza Porto (Avenida da Boavista, 1466), no próximo dia 27 de janeiro de 2017, a partir das 19h30.



