Agredido com 20 golpes de catana internado com o sogro (JN) 26 Dez 2016, 10:16 André Filipe, de 34 anos, continua internado com gravidade no Hospital Eduardo Santos Silva, em Gaia, depois de ter sido agredido à catanada alegadamente por um colega de trabalho por motivos passionais, que está em fuga. O sogro, que o foi socorrer, também para ali foi transferido com vários golpes de catana. O agressor agiu com tal violência que, à catanada, quase arrancou os braços de André Filipe, que agrediu com cerca de 20 golpes de catana. A vítima foi submetida a delicada cirurgia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

