Município da Mealhada investe na cobertura do pavilhão da Pampilhosa 25 Dez 2016, 22:41 A Câmara da Mealhada anunciou que já foi consignada a obra de reparação da cobertura do Pavilhão Municipal da Pampilhosa, por cerca de 100 mil euros.



"Esta empreitada inclui trabalhos de substituição do revestimento da cobertura do Pavilhão, bem como do sistema de escoamento de águas pluviais e impermeabilização de platibandas", refere uma nota de imprensa.



A empreitada terá um custo de 97.158 euros e prazo de execução previsto de 45 dias.



"Com a intervenção, a autarquia irá solucionar um problema grave de infiltrações que existe há alguns anos e que prejudica o normal funcionamento do pavilhão que, além do prática do Desporto por coletividades e associações, dá apoio à escola a Escola Básica 2 da Pampilhosa", lê-se no comunicado.

