“O futuro é agora” é o mote para o 17º evento TEDx em Aveiro com 12 oradores convidados 25 Dez 2016, 12:36 O TEDxAveiro volta a 27 de maio do próximo ano, anunciou a organização local do evento.



O Centro de Congressos de Aveiro receberá 700 TEDxrs, 12 oradores e três performances em mais de seis horas de partilha de ideias, dedicadas ao tema “O futuro é agora”.



O ingresso para o 17º evento TEDx em Aveiro inclui seis horas e meia de conferências e dois momentos de networking.



As conferências TEDx acrescentam aos participantes "um sentido de vida, de partilha, de descoberta e de responsabilidade que alteram os esquemas mentais e visões do mundo".



A partilha de ideias acontece "não só no dia no palco ou nos momentos de networking, mas ao longo dos vários meses de preparação do evento, nas reuniões com parceiros, nas reuniões da equipa ou nas conversas com os nossos potenciais oradores".



O TEDxAveiro conta ao longo das suas edições já com 4500 participantes e o apoio de 100 voluntários.

