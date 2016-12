A Capitania do Porto de Aveiro organizou um treino de procedimentos de salvamento marítimo na barra de Aveiro.



Segundo uma nota de imprensa hoje divulgada, o objetivo do exercício realizado na passada semana foi "praticar ações de resposta padrão a uma emergência, perante a ocorrência de um incidente marítimo".



No treino foram empenhados vários elementos da Capitania do Porto de Aveiro, que enquadrados pela guarnição da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) de Aveiro, treinaram manobras de salvamento em mar aberto, bem como as necessárias entradas e saídas da barra.



"Este tipo treino insere-se no plano interno de adestramento dos elementos da Capitania e da Estação Salva-vidas do ISN, com vista a aperfeiçoar o plano de emergência, garantindo desta forma uma resposta célere, eficiente e eficaz, em caso de acidente na barra de Aveiro, tendo em conta as condições meteorológicas prevalecentes nesta época do ano", refere a informação da autoridade marítima.