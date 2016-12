Navio Santa Mafalda passa Natal abençoado com bom tempo na pesca do bacalhau 24 Dez 2016, 17:52 O Santa Mafalda, do grupo Empresa de Pesca de Aveiro (EPA), é o único ´bacalhoeiro´ a operar durante a quadra natalícia.



Aquele que é um dos mais emblemáticos navios da frota de pesca longíqua portuguesa anda pelas águas geladas ao largo da Terra Nova (canadá) em busca do fiel amigo, o prato obrigatório nesta altura do ano.



Cumpre, assim, a tradição secular dos pescadores portugueses que rumam ao Atlântico Norte para trazer bacalhau, entre outras espécies.



Num contacto breve, que as condições são difíceis e a linha de telefone satélite é muito requisitada pela tripulação, Manuel Silva Santos, experiente capitão, garantiu que "a moral não vai abaixo" por ser dia de Natal.



Uma data em que o pensamento, mais do que na pesca, poderá estar mais com a família que se deixou para trás no início do mês.



No entanto, o profissionalismo da tripulação acaba por impor-se à nostalgia e até a uma certa tristeza.



"Vivem estes dias com um estado de espírito normal, quando embarcaram sabiam que ia ser assim. Viemos todos mentalizados. Agora uns podem ficar um pouco abalados, quem tem filhos pequenos por exemplo. Mas está tudo tranquilo e temos sido brindados com bom tempo, o que ajuda muito", relatou o comandante do Santa Mafalda.



A noite de consoada segue a "boa tradição" portuguesa. "É como se fosse em nossas casas. Um bom prato de bacalhau cozido. Rematamos com bolo rei, que trouxemos. Não falta nada", disse Manuel Silva Santos que ao dobrar dos 70 anos prepara a reforma definitiva como bacalhoeiro.



O regresso do Santa Mafalda acontecerá lá para Fevereiro, deseja o capitão, com os porões bem recheados.

