LIQ trilha novos rumos da certificação, inspeção e ensaios 24 Dez 2016, 15:05 Unidade de referência na área da iluminação e do frio doméstico e comercial, é único na Península Ibérica.



UA_online * O Laboratório Industrial da Qualidade (LIQ), localizado em Águeda, faz a verificação de caraterísticas técnicas e de segurança de escadas e escadotes, mas não só.



Com capital maioritário da Universidade de Aveiro (UA), o LIQ realiza ensaios, calibrações e inspeções técnicas, para a certificação de uma multitude de produtos antes da entrada no mercado, para bem das empresas e dos consumidores. Atualmente, procura alargar o seu leque de atuação.



Tendo cerca de 3100 clientes no país, mas também em Espanha e França, e quase 30 anos, cumpridos em 2017, o LIQ está habilitado para ensaiar produtos de acordo com várias normas em vigor no mundo.



O LIQ funciona no edifício pertencente à UA onde começou a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA), no campus tecnológico de Águeda, desenvolvendo as suas atividades em três áreas: Laboratório de Ensaios, Laboratório de Metrologia e no domínio da Energia e Inspeções. As três subdivisões, onde trabalham 36 pessoas, entre técnicos e funcionários administrativos, geram uma faturação superior a 100 mil euros por mês.

