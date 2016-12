Quartel das Artes em Oliveira do Bairro revela cartaz de novos espectáculos 23 Dez 2016, 16:18 O Quartel das Artes Dr. Alípio Sol. em Oliveira do Bairro, apresentou a agenda mais próxima.



Depois do Natal, no dia 28, às 21:00, recebe a segunda edição do espetáculo “A Grande Música de Câmara”, promovido pelo Círculo de Cultura Musical da Bairrada, que contará com um octeto de cordas formado por jovens músicos, que vão interpretar temas de Brahms (Sexteto em Si Bemol), Shostakovich (Octeto de Cordas, OP.11) e Tchaikovsky (último andamento de Souvenir de Florença). Em palco estarão Nuno Carapina, Kate Cole, Carla Santos, Heloísa Ribeiro (violino), Lourenço Sampaio e João Tiago Dinis (viola d´arco) e Catarina Braga e Catarina Távora (violoncelo).



Já em 2017, no dia 6 de janeiro, às 21:30, o palco será entregue à Banda Filarmónica da Mamarrosa e à União Filarmónica do Troviscal, para a 8.ª edição do Concerto de Ano Novo promovido pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.



No dia 15 de janeiro, às 17:00, é a vez da Orquestra Sinfonia das Beiras, que convidou Mário Laginha para o Concerto de Ano Novo e Reis, promovido pela associação Atómicos Sport Clube, com o apoio da autarquia de Oliveira do Bairro. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)