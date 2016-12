Oliveira do Bairro: Transferidos 58 mil euros para coletividades locais 23 Dez 2016, 12:44 O município de Oliveira do Bairro pagou hoje mais 58.550 euros a associações do Concelho.



Desde julho deste ano, já foram entregues 473.050 euros às associações que reuniram os pressupostos legais para receber esse apoio.



Os valores hoje entregues são relativos à totalidade e a tranches dos subsídios anuais, verbas relativas a protocolos estabelecidos com as associações e ainda alguns apoios pontuais para obras, iniciativas ou projetos, refere a Câmara.



Além destes apoios financeiros, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro promove, ao longo do ano, iniciativas que permitem às associações a angariação de novas fontes de receita, tão importantes para o desenvolvimento das suas atividades, dando ainda oportunidade para as apresentarem o seu trabalho à comunidade, como são exemplo o “Viva As Associações”, grande festa do movimento associativo do Concelho, já na 11.ª edição, que é uma verdadeira homenagem do Município às suas coletividades, ou ainda a ExpoBairrada e as feiras/eventos de recriação histórica que se realizam nas freguesias. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

