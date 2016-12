A PJ apresentou hoje às autoridads judiciárias dois indivíduos de 22 anos detidos em Veiros, Estarreja.

Os suspeitos foram detidos com a colaboração da GNR estando indiciados por "presumível prática dos crimes de homicídio qualificado e de profanação e ocultação de cadáver".



De acordo com um comunicado, os factos criminosos ocorreram ao anoitecer do passado sábado, dia 17 de dezembro, "quando os jovens se desentenderam com a vítima, por motivo aparentemente fútil, após terem estado os três a beber numa tasca da referida localidade".



A investigação apurou que "na sequência desse desentendimento, a vítima, um homem com 45 anos, foi levada para um local ermo, em zona florestal e, numa clareira ladeada de campos agrícolas, foi violentamente agredida na cabeça, ao que tudo indica com uma caçadeira de canos serrados, usada como objeto contundente".



A PJ adianta ainda que os dois suspeitos desferiram-lhe ainda vários golpes com armas brancas (facas de cozinha), principalmente ao nível da região lombar.



"Das agressões infligidas resultaram lesões graves, designadamente hemorrágicas, que conduziram à falência de alguns órgãos vitais e terão causado a morte da vítima", refere o comunicado.



Com a vítima inconsciente, os homens de etina cigana e residentes num acampamento local "pegaram no corpo e atiraram-no para o interior de um poço existente no local, fazendo-o dessa forma submergir na água e assim ocultar o cadáver com intuito de impossibilitar a sua descoberta por alguma pessoa que passasse naquele sítio".



A PJ informa que foram apreendidas as armas brancas utilizadas, bem como a caçadeira, sendo que esta arma foi recuperada do interior de um outro poço com a colaboração de uma equipa de mergulhadores da GNR.