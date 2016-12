Carminda Moreira tem quase tudo pronto para meia centena de refeições na ceia de Natal da cozinha social de Santiago, em Aveiro.



A cozinheira das Florinhas do Vouga não sabe, ainda, com certeza, quantos serão os comensais na noite de 24 de dezembro. "Para 50 temos, mas dá sempre para mais. E se sobrar, no dia a seguir fazemos uma ´roupa suja´ como o nosso povo costuma dizer. É mais uma refeição", brinca.



A "vergonha" afasta alguns utentes que poderiam comparecer. Assim, acabam por marcar presença "só os mais necessitadas, que não têm mesmo onde passar o Natal".



Carminda Moreira já perdeu a memória de quantas consoadas preparou "com muito gosto" para os sem abrigo e desvalidos da cidade.



"Com os anos, habituei-me a passar o Natal com eles. Sabemos que às oito horas vamos para a nossa casa, onde está a nossa família. Eles deixa-nos e voltam para a rua, ficam sozinhos. Saio daqui confortada pela ajuda que lhes damos, mas fico sempre amargurada", conta.



O que "custava mais" era ver crianças, o que deixou de acontecer, muito por força de acompanhamento social mais atento das instituições."Era uma grande dor, felizmente não têm aparecido. Pedimos a uma mãe que trouxesse os filhos, temo aqui umas prendas para dar. Não sabemos se virão", refere Carminda Moreira que conta com ajuda de voluntários das Florinhas, nomeadamente da equipa que percorre a cidade, à noite, com a carrinha do programa "Ceia com, Calor".



A tradicional consoada, com o obrigatório bacalhau cozido, rabanadas e bolo-rei, volta a ter lugar reservado para o Bispo de Aveiro, D. António Moiteira e o padre João Gonçalves, presidente das Florinhas do Vouga.