A Câmara de Águeda melhorou as condições de mobilidade suave junto à Escola Secundária Adolfo Portela (ESAP) e quartel da GNR.



A obra incluiu a criação de passeios com passagens rebaixadas nas passadeiras junto ao cruzamento da Rua Joaquim Valente de Almeida com a Av. Calouste Gulbenkian.



Para o efeito, a edilidade adquiriu um terreno pelo valor de 47.300 euros para alargamento da via, e assim poder criar as condições para todos os peões, mesmo aqueles com mobilidade reduzida.



Ao longo da Rua Joaquim Valente de Almeida (em frente à ESAP) foi ainda dada continuidade ao passeio em falta até à GNR. As obras tiveram um custo de cerca de 32.400 euros e foram executadas por A. MALHEIROS, Lda.



"Estas intervenções revestem-se de particular importância dada a proximidade da Escola Secundária, GNR e Centro Saúde de Águeda, e destinam-se a promover as deslocações a pé e de bicicleta naquela zona da cidade nas deslocações para os locais de trabalho, de estudo, para a realização de compras ou simplesmente em deslocações de lazer", refere um comunicado.