A Câmara Municipal da Mealhada aprovou, em reunião do Executivo Municipal, o Orçamento Municipal para 2017, no valor de 17,775 milhões de euros.



O referido documento, que foi aprovado por maioria, reflete o rigor das contas do Município, assentes na opção de não aumentar os impostos municipais. “Temos que nos basear nas receitas que temos porque um dos objetivos é manter os impostos municipais baixos”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.



Ainda assim, segundo o autarca, este é um “orçamento com boa capacidade de investimento, estando previstas muitas obras para 2017”, nomeadamente recuperação do Convento de Santa Cruz e ermidas da Via-Sacra, na Mata Nacional do Buçaco, a ETAR da Mealhada, a remodelação da rede de águas de Casal Comba e do Município do depósito de Fiéis de Deus, os novos mercados da Mealhada e da Pampilhosa, o novo edifício municipal da Mealhada, bem como o projeto de execução do parque de estacionamento do Luso. Na educação, destacam-se as requalificações da Escola Secundária da Mealhada e as dos jardins-de-infância de Casal Comba, Carqueijo e Canedo. Entre outros investimentos, estão ainda os projetos de regadio Luso–Vacariça-Mealhada e o de Santa Cristina, bem como a aquisição de equipamento essencial à modernização administrativa.



Mealhada, 22 de dezembro de 2016