Câmara de Ílhavo aprovou a alteração da Carta de Constituição do Fórum Náutico 22 Dez 2016, 23:20 Oito anos após a fundação, "revelou-se fundamental avaliar o caminho percorrido, analisar as forças e as fraquezas, identificar os novos desafios e as novas oportunidades que seguramente se lhe deparam e conferir-lhe novos objetivos", refere um comunicado.



A alteração abre a porta a novos parceiros, uma revisão do modelo de funcionamento, embora "mantendo contudo inalteradas as principais motivações que estiveram na génese da sua criação em 2008".



O Fórum Náutico do Município de Ílhavo, adianta a Câmara, "cumprirá uma estratégia integrada de dinamização do município de Ílhavo, assegurando a sua atividade na realização de iniciativas regulares, nomeadamente na área do desporto, da educação e formação, da cultura e do recreio, aliando a tradição ao progresso".



A edilidade espera a união dos agentes que desenvolvem desportos náuticps, "numa aposta permanente com vista à rentabilização das potencialidades das condições naturais e históricas do município de Ílhavo".



O Fórum Náutico do Município de Ílhavo assume-se como uma plataforma institucional de discussão, cooperação e planeamento, capaz de dinamizar de forma regular atividades náuticas de índole diversa, promover uma ´cultura de mar´ nas crianças, jovens, adultos e seniores, bem como uma permanente relação de proximidade da população com a Ria e o Mar.

