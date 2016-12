A Câmara de Aveiro aprovou a renovação das licenças para exploração dos circuitos, veículos turísticos e local de estacionamento atribuídos nos moldes das licenças emitidas em 2016.



As empresas autorizadas vão poder continuar a operar até 30 de novembro de 2017.



"No seguimento da valorização do território, em particular nas zonas envolventes aos canais urbanos da Ria de Aveiro, a Câmara tem vindo a fomentar a diversidade na oferta turística local, nomeadamente ao nível da exploração de circuitos turísticos em veículos de índole e fruição turística", refere um comunicado.



A edilidade informa ainda que está "a desenvolver um trabalho de preparação das condições para abertura de concurso público enquadrado no Regulamento Municipal de Gestão da Mobilidade", que está em fase de revisão para a emissão de licenças de exploração com duração superior a um ano.