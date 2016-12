A Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR, fez, esta quarta-feira, várias detenções por suspeitas de envolvimento na morte de um homem.



A presumível vítima, um indivíduo a rondar 45 anos, foi encontrado, durante a noite, cadáver num poço de um terreno agrícola em Veiros, informaram residentes.



O falecido, morador na localidade, estava dado como desaparecido desde sábado passado depois de ter sido visto nas festas da freguesia.



O resgate ocorreu esta madrugada, tendo sido conduzido por uma equipa dos bombeiros de Estarreja.



Depois do reconhecimento por familiares ainda no local, o cadáver foi transportado ao gabinete médico legal de Aveiro para autópsia.



Além do principal suspeito do homicídio, de quem terão partido informações importantes para localizar a vítima, as polícias identificaram e detiveram supostos cúmplices.



Moradores em Veiros disseram que a vítima e suspeitos eram conhecidos, admitindo-se que o crime possa estar relacionado com eventuais desentendimentos.



O falecido, que tinha marcas no corpo de agressões com objeto cortante, terá andado durante a tarde de sábado com uma carruagem de cavalo propriedade de um dos suspeitos.



Fonte do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da PJ de Aveiro, contactada durante a tarde, remeteu esclarecimentos para esta sexta-feira.



Os indivíduos (pelo menos dois) ficaram detidos à aguardar apresentação a primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, o que deve acontecer amanhã.