A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha aprovou, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor de 117.500 euros a 11 instituições privadas de solidariedade social (IPSS).



A ajuda em causa destina-se a "incentivar e promover a partilha do conhecimento intergeracional e a preservação de artes e culturas", mas também "a partilha de atividades entre instituições, a promoção da terceira idade, na busca de um envelhecimento ativo, saudável e integrado", bem como "a valorização das atividades que incluam todos os grupos etários que se encontram abrangidos pelas respostas sociais típicas e por outras, de caráter pontual ou sistemático, destinadas a colmatar fragilidades sociais identificadas".



O município reconhece e agradece este trabalho de proximidade com as populações, com um apoio financeiro extraordinário, pretendendo que o novo Programa de Apoio às IPSS, em fase de conclusão, contemple mais e melhor apoio.



As contempladas exercem trabalho no apoio a crianças, jovens e famílias, a proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho, promoção e proteção da saúde, educação e formação profissional dos cidadãos e resolução dos problemas habitacionais das populações.