A GNR anunciou a apreensão de 460 artigos contrafeitos em Aveiro.



Militares do Destacamento Territorial de Aveiro, em conjunto com a Unidade Regional do Centro da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, realizaram, ontem, dia 21 de dezembro, uma fiscalização na feira de Oliveirinha.



"Durante a operação foram instaurados 13 processos-crime por venda, circulação ou ocultação de produtos e artigos contrafeitos e imitação e uso ilegal de marca, tendo sido apreendidos cerca de 460 artigos contrafeitos", refere nota de imprensa.



De acordo com a GNR, a operação contou ainda com a participação do Destacamento de Intervenção e elementos da Investigação Criminal do Comando Territorial de Aveiro e dois binómios cinotécnicos do Comando Territorial de Coimbra.