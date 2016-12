A Associação AGIR – Associação para a Modernização e Revitalização do Centro Urbano de Aveiro deverá ser definitivamente liquidada durante janeiro de 2017, informou a Câmara de Aveiro.



A escritura pública foi outorgada pelos sócios (Câmara e Associação Comercial de Aveiro) a 7 de dezembro passado.



O a executivo municipal, logo que tomou posse, fez uma auditoria à AGIR, tendo apurado a existência a 31 de dezembro de 2013 de uma dívida a fornecedores no montante de 53.257 euros, ao Estado no montante de 684,40 euros e a outras entidades no montante de 8.182 euros.



A Câmara iniciou em janeiro de 2014 "as necessárias diligências no sentido de regularizar a situação financeira, resolver os diversos problemas encontrados e extinguir a referida Associação AGIR", refere um comunicado.



Os associados concluiram que o objetivo da criação desta associação se encontra esgotado depois de vários projetos e ações.



"Assim, entendeu-se não fazer sentido manter a sua existência tendo sido desenvolvidos os diversos atos formais para efetivar a extinção da AGIR", concluiu a Câmara de Aveiro.