A Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro (ADASCA) agendou para esta sexta-feira uma sessão de colheitas de sangue, que se realizará entre as 9:00 e as 13:00, no posto fixo do mercado municipal de Aveiro.



Está marcada uma outra colheita para dia 30 de dezembro, no mesmo local e horário.



"Estas sessões de colheitas visam dar a possibilidade aos dadores para doarem sangue de manhã, uma vez que, de tarde as famílias têm a tendência para se deslocarem até às suas localidades de origem", refere a ADASCA.