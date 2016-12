Câmara de Ílhavo reforça comparticipação do novo quartel dos bombeiros locais em quase 290 mil euros 22 Dez 2016, 14:30 O executivo municipal de Ílhavo aprovou um aditamento ao protocolo de cooperação técnica e financeira com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo, no âmbito da construção do novo quartel.



O acordo que foi celebrado em 2013 agora revisto permite um apoio adicional no valor de 289 mil euros.



Segundo a edilidade, este aditamento ao protocolo resulta da negociação final do balanço do custo da construção e o valor apoiado pelos fundos comunitários.



Assim o contributo total do município, incluindo a aquisição dos terrenos, ultrapassa os 800 mil euros.



Entretanto, os bombeiros vão transmitir para a propriedade da Câmara o prédio onde esteve instalado o antigo quartel pelo preço simbólico de um euro.



"O edifício será futuramente reconvertido num Centro de Valorização e Interpretação da Religiosidade ligada ao Mar e Loja Social, ao abrigo de uma candidatura já aprovada no âmbito do Plano de Ação e Regeneração Urbana (PARU)", informa a edilidade.

