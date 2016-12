A Polícia Marítima de Aveiro detetou esta semana duas embarcações de pesca local, com quatro pescadores embarcados, na apanha ilegal de bivalves.



Os barcos foram intercetados cerca das 07:00, em flagrante, no passado dia 20 deste mês a arrastar sob força da propulsão mecânica do motor, com a berbigoeira amarrada na área de São jacinto.



"As berbigoeiras foram apreendidas e transportadas para o Comando-local da Polícia Marítima, onde se procedeu à elaboração do respetivo expediente e procedimento contraordenacional. Para além das apreensões efetuadas, foram detetadas ainda outras infrações, às quais serão também instruídos os respetivos processo de contraordenação", refere um comunicado relativo à fiscalização.



Os bivalves, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural.