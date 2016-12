CUF vai abastecer ECOMARE com hipoclorito e tanques de reabilitação 22 Dez 2016, 11:59 A Universidade de Aveiro (UA) e a CUF – Consultadoria e Serviços, SA. formalizaram uma parceria com vista ao apoio, por parte da CUF, da atividade do ECOMARE – Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos. Como produtor industrial químico de excelência, designadamente de cloro com recurso a tecnologia mais sustentável, eficiente e ambientalmente recomendável, a CUF compromete-se a entregar até 4 mil litros/ano de hipoclorito para uso nas instalações do ECOMARE e tanques de reabilitação, procedendo à sua entrega, no edifício do ECOMARE, em contentores específicos para o efeito, que disponibilizará (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

