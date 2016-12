Estarreja: 5 mil euros para dois projetos escolares selecionados no âmbito do Orçamento Participativo Jovem 22 Dez 2016, 11:43 O Orçamento Participativo Jovem dinamizado pela Câmara de Estarreja prevê dois projetos de âmbito escolar, tendo sido seleccionada a Escola Secundária de Estarreja (ESE) com as propostas de criar Uma eco esplanada e um espaço de refeição.



Um total de 7 projetos finalistas, de âmbito escolar, foram apresentados durante a Assembleia Municipal Jovem, que decorreu no Cine-Teatro de Estarreja.



A Câmara Municipal de Estarreja assume o compromisso de disponibilizar o montante necessário para a execução dos projetos vencedores, sendo que no caso da vertente escolar o valor global não deve exceder os 5.000 euros.

