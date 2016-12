A primeira parte do jogo foi muito disputada, com a equipa do Restelo a adiantar-se primeiro no marcador (10-13), mas a equipa da casa, aos vinte minutos,deu a volta ao marcador e foi para intervalo a ganhar por 19-16.

No minutos iniciais do segundo tempo, o Delta Belenenses ainda reduziu até à diferença mínima, mas já não conseguiu voltar a equilibrar as contas e o AA Avanca assumiu, definitivamente, o comando do marcador e venceu por 34-26 (ler artigo).