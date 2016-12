Aveiro/ PSD: Ribau não espera pela concelhia do PSD 21 Dez 2016, 21:14 O presidente da Câmara de Aveiro, contactado esta quarta-feira, não quis alargar-se em comentários em relação à tomada de posição do PSD local, que ontem esclareceu ainda não existirem candidaturas autárquicas no concelho, lembrando que é o orgão de liderança política do partido. O assunto foi remetido para a esfera interna e com decisões a divulgar a seu tempo.



Ribau Esteves manteve-se praticamente em silêncio não só sobre o comunicado da concelhia liderada por Vitor Martins, que desvalorizou por falta de novidades, mas também colocou-se à margem de notícias que apontam que a sua recandidatura já esteja assumida ao mais alto nível, nomeadamente pelo presidente do partido, Pedro Passos Coelho.



O autarca a cumprir o primeiro mandato pela coligação PSD-CDS-PPM preferiu não falar sobre os passos a dar, depois da manifestação de disponibilidade e vontade na reeleição e ter previsto para final de dezembro uma declaração sobre o processo autárquico após contactos partidários.



Nos meios mais próximos de Ribau Esteves aguarda-se, de resto, essa clarificação mais concreta, que pode surgir a qualquer momento e sob a forma de confirmação pública da recandidatura para iniciar o novo ano já nesse condição assumida, independentemente do prévio apoio da concelhia social democrata.



Entre os apoiantes do edil ninguém coloca outro cenário, embora não se arrisque, devido às divergências públicas conhecidas com a concelhia do PSD, o exacto enquadramento partidário.



O CDS local é que está de braços abertos à espera de definições do principal partido da coligação e ´chovem´ críticas públicas de militantes influentes, incluindo eleitos autárquicos, à forma como Vitor Martins e a sua equipa estão a conduzir o processo.



A concelhia do PSD pretenderá fechar o dossiê da candidatura à presidência de Câmara ainda este ano. Notícias Relaccionadas 20 Dez 2016, 19:35 PSD concelhio de Aveiro esclarece que não foram tomadas decisões quanto a candidatos autárquicos

